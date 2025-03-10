Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать проекты с микроквартирами

Министерство строительства РФ рекомендует регионам ограничить проектирование малогабаритного жилья и согласовывать только те проекты, где соблюдаются требования к минимальному размеру квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

«Минстрой РФ рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать новые проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир — от 36 кв. м, двухкомнатных — от 49 кв. м, трехкомнатных — от 66 кв. м.», — говорится в материале.

Как уточняет газета, регионы должны последовать примеру Москвы и Подмосковья, где эти нормы уже введены. Так, в столице и области не проходят согласование проекты, где предусмотрены студии площадью меньше 28 кв. м.

В ведомстве журналистам уточнили, что вышеуказанные нормы на данный момент носят рекомендательный характер и федеральные власти пока не планируют вводить ограничения по площади квартир.

Тем временем в феврале сообщалось, что за прошедший год доля микростудий в Москве выросла, несмотря на введение ограничения минимальной площади квартиры до 28 квадратных метров.

Издание «Известия» сообщало, что в начале 2025 года доля таких объектов составила 14% от общего объема предложения. В январе 2024 года объем предложения такого жилья составлял 11%. Показатель вырос и в Санкт-Петербурге — с 20% до 27%. В целом по России микростудий стало больше почти на 2%, показатель вырос с 10,5 до 12,1%.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.