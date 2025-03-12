В Ленобласти мошенники заставили девушку украсть у родителей 7 млн рублей и похитили ее

В Ленобласти девушка поверила в угрозы семье и отдала аферистам 7 млн рублей

В Ленобласти мошенники пытались дважды обмануть семью. Об этом сообщает «Сапа».

Аферисты связались с семиклассницей, когда ее родителей не было дома. Они стали угрожать пострадавшей и заявили, что семья девушки находится в опасности. Чтобы спасти родителей, у подростка потребовали деньги.

Следуя инструкциям мошенников, школьница взяла сбережения семьи из сейфа в размере семи миллионов рублей. После этого она села в заказанную злоумышленниками машину и поехала в кафе, где передала деньги.

Тем временем аферисты связались с матерью подростка и заявили, что ее дочь якобы похитили. В качестве выкупа они потребовали $100 тысяч. Родители обратились в полицию.

Позже сама пострадавшая вернулась домой и рассказала обо всем отцу и матери. Родители написали заявление в Следственный комитет.

До этого в Тверской области пенсионерка лишилась семи миллионов рублей из-за мошенников. Пожилая женщина сначала отдала все свои сбережения, затем обманывала банки, заявив, что якобы хочет купить недвижимость.

Ранее пара пенсионеров из Читы отдала мошенникам 14 млн рублей.