Пенсионерка из Ржева отдала мошенникам 7 млн рублей, обманув банки

Пожилая жительница Ржева осталась без денег, пытаясь поменять счетчики и обманула сотрудников банка, когда снимала деньги со счета. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

Неизвестные связались с 66-летней женщиной под видом специалистов энергосбытовой компании и предложили ей поменять счетчики. Пенсионерка продиктовала мошенникам личные данные.

Аферисты звонили пенсионерке с восьми разных номеров, называли себя сотрудниками силовых ведомств. По их словам, некие «злоумышленники» неправомерно получили доступ к государственному порталу и пытаются похитить деньги. Боясь лишиться сбережений, женщина поверила аферистам и снимала деньги со своих счетов.

По инструкции аферистов пенсионерка предъявила в банке фиктивный договор и объяснила, что крупная сумма ей нужна якобы для покупки недвижимости. Так она беспрепятственно обналичила свои счета, после чего отдала деньги мошенникам. Общий ущерб составил 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница из Ленобласти «спасала» родителей от тюрьмы и отдала мошенникам 7,5 млн рублей.