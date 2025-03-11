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Пара пенсионеров из Читы отдала мошенникам 14 млн рублей

В Забайкалье мошенники выманили у пожилой пары 14 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Чите телефонные мошенники оставили пожилую пару без автомобиля и денег, муж и жена отдали аферистам 14 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

Неизвестные связались с пожилой жительницей Читы и сообщили, что ей необходимо пересчитать трудовой стаж. Выманив у неё личные данные, аферисты заявили, что с банковской карты пенсионерки пытались перевести деньги злоумышленники.

Поддавшись на уговоры преступников, пожилая женщина вместе с мужем перевела на указанные ими счета имевшиеся деньги и сбережения, оставшиеся от продажи автомобиля. Общий ущерб составил 14 млн рублей, когда мошенники перестали выходить на связь, 75-летний муж потерпевшей обратился в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что житель Ачинска решил заработать на инвестициях и оставил подругу без денег. Он одолжил у своей давней знакомой 2,8 млн руб. и перечислил их на продиктованные лжеброкерами реквизиты. Вывести деньги у него не получилось. Мужчина снова обратился за помощью к подруге, та оформила кредит на 800 тыс. руб. и передала вырученную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

Ранее школьница из Ленобласти «спасала» родителей от тюрьмы и отдала мошенникам 7,5 млн рублей.

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