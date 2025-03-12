Россияне рассказали, с какими запретами от работодателей они сталкиваются

Треть россиян признались, что не едят на рабочем месте из-за ограничений от работодателя. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Еще более трети респондентов ответили, что им приходится соблюдать дресс-код. 34% опрошенных сталкиваются с ограничениями на употребление нецензурной лексики во время работы. Для 27% россиян запрещено курение, для 25% — использование личных телефонов.

«Ограничения на общение в социальных сетях коснулись каждого пятого. 14% сотрудников компаний пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе», — добавили в сообщении.

Согласно опросу, более 33% опрошенных нейтрально относятся к подобным корпоративным требованиям, 20% — положительно.

Аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix до этого сообщили, что российские работодатели на треть чаще стали предлагать контроффер для удержания ключевых сотрудников. Как уточнили в компании, несмотря на предложения, соискатели в прошлом году отказывались от нового трудоустройства по причине получения контроффера от текущего работодателя всего в 1,9% случаев (на 0,5% ниже относительно 2023 года).

Ранее работодатели рассказали о планах повышения зарплат в 2025 году.