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В Мосгордуме сообщили о планах ввести скоростной режим для всех СИМ

Депутат Сапронов: ограничение скорости до 10 км/ч должно затронуть все СИМ
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Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

Скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужно ограничить до 10 км/ч. Соответствующую инициативу депутаты Мосгордумы обсудят на круглом столе в конце марта. Мера должна затронуть, в том числе, моноколеса, велосипеды с электроприводом, подчеркнул член комиссии МГД по спорту и молодежной политике Александр Сапронов в беседе с 360.ru.

«Есть «медленные» зоны, например, парки, где самокаты автоматически снижают скорость. Но все равно отдыхающие люди, пешеходы, гуляющие с колясками, испытывают дискомфорт», — пояснил депутат необходимость новых мер.

Сегодня перед законодателями стоит задача не просто запретить все СИМ, а именно ввести регулирование на их использование, добавил Сапронов. Ограничение скорости должно распространиться на набережные, городские проспекты с большим пешеходным трафиком, парки. Это важный шаг в обеспечении безопасности пешеходов, в том числе детей, которые зачастую не готовы к тому, что на любых площадках могут встретиться быстро передвигающиеся владельцы электросамокатов, заключил депутат.

Напомним, на днях первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил с предложением ограничить скорость электросамокатов и велосипедов до 10 км/ч при обгоне пешеходов. Также он призвал запретить им использование звуковых сигналов, за исключением ситуаций, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в России запретят ездить на самокатах по двое.

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