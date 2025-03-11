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В России запретят ездить на самокатах по двое

Минтранс подготовил запрет на езду на самокатах по двое
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Shutterstock

Минтранс России подготовил поправки в Правила дорожного движения, запрещающие передвижение на самокатах более одного человека, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Минтранс подготовил изменения в ПДД о запрете движения на самокатах более 1 человека и ограничении скорости до 10 км/ч при ряде условий», — отмечается в сообщении агентства.

Также Минтранс предлагает ввести запрет на требование от пешеходов пропустить средство индивидуальной мобильности, в том числе с помощью звукового сигнала.

Согласно проекту изменений в ПДД, предложенных Минтрансом, пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагается квалифицировать как водителей транспортных средств, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — цитирует РИА «Новости» сообщение министерства.

Ранее в России запретили рекламировать гостиницы на дорожных указателях.

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