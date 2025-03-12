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«Предотвращать трагедии»: в Госдуме объяснили идею об изъятии домашних животных

Депутат Бурматов: изъятие животных у нерадивых хозяев предотвратит трагедии
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Shutterstock/K64End

Решение об изъятии домашних животных у нерадивых хозяев поможет предотвратить трагедии с их участием, включая нападения собак на людей. Так автор соответствующего законопроекта, депутат Госдумы Владимир Бурматов объяснил свою инициативу в беседе с 360.ru.

«За содержание животных в неподобающих условиях, не соответствующих нормам, за жестокое с ними обращение, за недосмотр за ними — в том числе, когда отправляют на самовыгул и из-за этого случаются трагедии, — надо их изымать, передавать в приюты, пристраивать в добрые руки», — подчеркнул парламентарий.

Если не идти на этот шаг и ничего не предпринимать, то страдать будут как питомцы недобросовестных владельцев, так и люди, добавил он.

Напомним, накануне Бурматов объяснил, что изымать питомцев планируется по определенному механизму. Так, если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи зафиксированного нападения животного на человека, тогда у него будут забирать животное, после чего передадут его в приют и найдут новых хозяев. Депутат подчеркнул, что у большинства животных, которые совершали нападения, прежде были «неадекватные владельцы», которые не кормили их в течение нескольких дней, а также не оказывали должного ухода.

Ранее Бурматов возмутился предложением разрешить охоту на «конфликтных» тигров.

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