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Раскрыта беспрецедентная сумма, которую тарологи и маги заработали на россиянах

Депутат Свинцов: за год тарологи заработали на россиянах более 2,4 триллиона руб.
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Depositphotos

Тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей за один прошлый год. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов.

Депутат напомнил, что уже внес в Госдуму законопроект о запрете на деятельность тарологов и магов, подчеркнув, что такое количество поддерживающих эту инициативу жителей является достаточным основанием для его утверждения.

«Вопрос назрел, общество поддерживает, РПЦ полностью поддерживает такие ограничения, РАН тоже поддерживает. В 2024 году 2 триллиона 400 миллиардов было потрачено нашими гражданами на подобные услуги – тарологи, экстрасенсы, гадалки, ведьмы, астрологи и так далее», — подчеркнул парламентарий в пресс-центре НСН.

Каждый год заработок таких деятелей увеличивается на 30%. Так, в 2023 году общий оборот эзотерического рынка в России составил 2 трлн рублей, а в прошлом году россияне только на гадальные карты потратили 1,9 млрд рублей в онлайн-магазинах.

Напомним, Свинцов также подчеркивал, что если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию, однако 99% таких «специалистов» — это шарлатаны, которых нужно посадить.

Ранее юрист напомнила о жестком уголовном наказании для тарологов и магов.

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