Госслужащим в России призвали запретить обращаться к экстрасенсам и тарологам

В России нужно запретить представителям власти и госслужащим, включая депутатов, обращаться за услугами экстрасенсов и тарологов. Этот шаг, вместе с запретом на рекламу эзотериков, приведет к тому, что многие «потеряют» свой дар, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Критикуя деятельность представителей этой сферы, депутат привел в пример передачу «Битва экстрасенсов», заявив, что много лет с ней борется. По его мнению, проект не закрылся благодаря наличию мощного лобби среди представителей власти.

«Если запретить депутатам общение с этими экстрасенсами, а последним не разрешать рекламу своих услуг и участие в подобных проектах, то поверьте, у многих дар ясновидения без денег сразу пропадет», — убежден парламентарий.

По словам Милонова, с деятельностью гадалок и экстрасенсов бороться бессмысленно, пока к ним обращаются госслужащие. Он призвал провести проверку и выявить тех из них, кто общается с участниками шоу и другими экстрасенсами. Конкретные имена коллег депутат назвать затруднился, но подчеркнул, что среди 3 миллионов россиян, купивших колоды карт таро, кто-то из них точно есть.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что за 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. В то же время запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, и соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламентариев.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» поддержал введение ограничений для своих коллег.