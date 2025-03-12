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Ветеринар рассказала, какие процедуры нужно провести питомцам весной

Ветеринар Земская: весной питомцам стоит провести вакцинацию
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Варвара Гертье/РИА Новости

Весной кошкам и собакам нужно провести обработку от блох и клещей и вакцинацию. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она также посоветовала подстригать собакам когти, чтобы они не цеплялись за поверхности и не травмировали их. По ее словам, кошкам тоже следует регулярно их стричь, чтобы они не врастали и не причиняли вреда подушечкам лап. Помимо этого, весной можно отвести питомцев на «экспресс-линьку» или самостоятельно вычесать их, потому что шерсть после зимы становится ломкой и сухой.

«Весной собакам нужны витамины. Можно рассмотреть сбалансированные пищевые добавки с содержанием омеги-3 либо включить в рацион куриный желток или рыбий жир в капсулах. <...> В свою очередь, источником витаминов для них может стать свежая трава. Можно купить ее в магазине либо выращивать самостоятельно», — добавила Земская.

Ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева до этого говорила, что правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. По ее словам, лучше покупать животным корм премиум-класса, в котором будут содержаться все необходимые витамины и микроэлементы.

Ранее был назван идеальный возраст, в котором можно кастрировать животное.

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