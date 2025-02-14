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Ветеринар рассказала, какие правила продлят жизнь питомцу

Ветеринар Польдяева: правильное питание продлит жизнь питомцу
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

По ее словам, лучше покупать животным корм премиум-класса, в котором будут содержаться все необходимые витамины и микроэлементы. Кроме того, она не рекомендует кормить питомцев и домашней, и магазинной едой, потому что это может грозить диареей, рвотой и острым гастритом. С собаками нужно гулять три раза в день хотя бы по 20–25 минут, потому что это положительно повлияет на их вес, сосуды, сердце, суставы и так далее.

Взрослых питомцев ветеринар призывает вакцинировать каждый год.

«Это комплексная прививка для собак (включает защиту от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, энтерита и бешенства). Для кошек — от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении и бешенства», — уточнила Польдяева.

Она также порекомендовала регулярно проходить диспансеризацию с пятилетнего возраста животного.

Ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком «Красная Пахра» СББЖ ТиНАО Светлана Девяткина до этого говорила, что сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса являются первыми признаками развития сахарного диабета у домашних животных.

Ранее ветеринар рассказала, чем кормить собак маленьких пород.

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