Назван идеальный возраст, в котором можно кастрировать животное

Ветеринар Трошина: собак и кошек можно кастрировать с трех месяцев

По современным данным, собак и кошек кастрируют с трех месяцев, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, старший преподаватель департамента ветеринарной медицины РУДН Наталья Трошина.

Однако процедуру можно проводить и взрослым животным. Но с возрастом закрепляется половое поведение, которое сложнее скорректировать только кастрацией. Для животных старшего возраста особенно важно проведение полного предоперационного обследования из-за возможных скрытых заболеваний.

«По современным данным, собак и кошек кастрируют с трех месяцев. Остальных животных — в зависимости от вида и назначения. Чем раньше будет проведена данная операция, тем больше ее профилактическая составляющая. Но существуют и некоторые особенности. Раннеспелых животных стараются кастрировать чуть раньше, а позднеспелых — чуть позже. Это определяется видом, породой, типом конституции, темпераментом и другими индивидуальными особенностями. В моей практике чаще всего кастрируют животных по достижении ими не менее 80% признаков взрослого животного (рост, вес, качество статей)», — рассказала ветврач Трошина.

Если животное клинически здорово и не имеет противопоказаний к операции, то кастрировать можно в любом возрасте.

«А о том, каких рисков удастся избежать, а каких — нет, лучше расскажет врач после знакомства с вашим питомцем. Самая взрослая кошка, которой я делала овариогистерэктомию (удаление яичников и матки), имела возраст около 19 лет», — добавила специалист.

Подробнее об отличии кастрации от стерилизации, минусах процедур и о самых распространенных мифах об операции – в материале «Газеты.Ru».

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