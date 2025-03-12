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Врач перечислил лучшие продукты, которые помогут в профилактике деменции

Врач Арзамасцев: овощи и рыба помогут в профилактике деменции
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики деменции важно включать в рацион питания овощи, фрукты, жирную рыбу, орехи и оливковое масло. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что в овощах и фруктах есть антиоксиданты, которые могут замедлить процесс старения. По его словам, ежедневно нужно съедать около 400 г овощей и один фрукт.

«Поскольку мозг содержит в себе достаточно большое количество жиров, можно присмотреться к продуктам с омега-3 жирными кислотами – это жирная рыба, орехи и оливковое масло», — добавил Арзамасцев.

Врач порекомендовал употреблять 150–200 г рыбы и 20–30 граммов орехов три-четыре раза в неделю, а также добавлять в овощные салаты 7–12 г оливкового масла каждый день.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого рассказала «Газете.Ru», что рацион питания, богатый Омега-3, может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. По ее словам, DHA — это одна из жирных кислот, относящихся к группе омега-3. Она играет ключевую роль в формировании нервной системы человека, в частности, коры головного мозга, сетчатки глаза и кожи.

Ранее врач рассказал, почему в России среди людей с деменцией чаще встречаются женщины.

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