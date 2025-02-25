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Названа добавка, замедляющая прогрессирование деменции

Гастроэнтеролог Ермакова: Омега-3 может замедлить развитие болезни Альцгеймера

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Рацион питания, богатый Омега-3, может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

DHA — это одна из жирных кислот, относящихся к группе омега-3. Она играет ключевую роль в формировании нервной системы человека, в частности, коры головного мозга, сетчатки глаза и кожи.

«Омега-3 – целый комплекс полиненасыщенных жирных кислот. Они не вырабатываются человеческим организмом, однако активно им потребляются. Поэтому они должны присутствовать в организме человека в необходимом количестве. Их главной задачей является защита клеток всех внутренних органов от повреждений и разрушения. Омега-3 оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность, концентрацию внимания и память», – рассказала врач.

Кроме того, Омега-3 жирные кислоты необходимы для профилактики сердечно сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, которая может появиться при повышенных физических, психологических нагрузках и стрессе. Жирные кислоты повышают эластичность сосудов, уменьшают риск развития тромбоза.

«Также Омега-3 замедляют процессы старения, снижают аппетит и подавляют чувство голода, улучшают внимание, память, участвуют в обменных процессах гормона радости, снижая эмоциональное напряжение. Омега-3 жирные кислоты помогают иммунной системе бороться с инфекциями, оказывают профилактическое влияние на иммунодефицит, а также аутоиммунные заболевания, такие как ревматизм, астма и болезнь Крона», – заключила специалист.

Ранее врач назвала самое опасное для здоровья масло.

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