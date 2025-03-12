Россиянам рассказали, когда наступит астрономическая весна

Астрономическая весна (весеннее равноденствие) в Северном полушарии наступит в четверг, 20 марта, в 12:01 по мск. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что в этот период Солнце перейдет из Южного полушария в Северное. По ее словам, день станет равен ночи на всей территории земного шара, после чего световой день начнет прибавляться, а ночь — будет укорачиваться.

«В этот день Солнце восходит точно на востоке и заходит за горизонт точно на западе. Можно отметить эти точки только в день равноденствия. После него в остальные дни солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. А после осеннего равноденствия в сентябре, наоборот – восходит на юго-востоке и заходит на юго-западе», — добавила Рублева.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что на всей территории европейской части России наступила метеорологическая весна, и наблюдаются рекордно высокие температуры. По его словам, весна пришла не только в метеорологическом, но и в «человеческом» понимании. При этом фиксируют новые температурные рекорды.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты обостряют аллергию весной.