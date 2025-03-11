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Россиянам рассказали, какие продукты обостряют аллергию весной

Врач Чудаков: агрессивные для ЖКТ продукты весной обостряют аллергию
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Depositphotos

Аллергию могут обострить продукты, которые агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. В том числе это жареные блюда, консервированные, маринованные и избыточно приправленные продукты. Также на симптомы аллергии может влиять пища, которая не подходит конкретному человеку – например, экзотическая, рассказал RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), гендиректор «Здоровья Здоровых» Сергей Чудаков.

По мнению многих специалистов, главная причина аллергии – это дисбаланс состояния здоровья, а не только влияние внешних факторов и генетики. Наследственность вообще может не проявиться на протяжении всей жизни, если образ жизни человека не включает в себя провоцирующие аллергию факторы.

Особенно сильно аллергики страдают весной, многие даже вынуждены уезжать из своих регионов, чтобы не сталкиваться с раздражителем. По словам Чудакова, в этом случае крайне важно принять меры заранее, чтобы предотвратить обострение заболевания на системном уровне. Важно сбалансированно питаться, отказаться от раздражающих ЖКТ продуктов.

«Немаловажную роль играет технология приготовления продуктов. Они должны готовиться щадящим нагреванием (варка, тушение, на пару), которое не повреждает структуру продуктов, не привносит дополнительные продукты горения, возникающие при использовании сковороды и нагревании растительного масла», — пояснил врач.

Он также посоветовал применять лекарственные растения, пить минералку, которая может «сгладить» возникающий дисбаланс функций желудочно-кишечного тракта.

Напомним, главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала «Газете.Ru», что людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, следует пересмотреть весной свой рацион. По ее мнению, в это время необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты, например – огурцы и листовой салат, картофель и капусту, в том числе морскую, зеленые или печеные яблоки и груши.

Ранее был назван неожиданный продукт, минимизирующий аллергии.

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