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Фитнес-тренер рассказала, как эффективно привести себя в форму к лету

Тренер Моррис: ходьба и дефицит калорий помогут привести себя в форму к лету
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Здоровый образ жизни, который можно будет поддерживать в долгосрочной перспективе, поможет эффективно привести себя в форму к лету. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на фитнес-тренера Изабель Моррис.

По ее словам, вместе с завтраком важно получать не менее 30 г белка, чтобы получить энергию на весь день и исключить переедание. Во время остальных приемов пищи тарелку должны наполнять 40-50% овощей, 25-30% белков и углеводов, остальное — здоровые жиры. Эксперт также советует создавать дефицит в 300-500 калорий в день.

Моррис отметила, что в похудении поможет ходьба — для этого нужно проходить от 6 до 10 тыс. шагов ежедневно. Три-пять дней в неделю стоит выполнять силовые упражнения и добавлять к ним 10-15 минут кардио.

«Отдых — неотъемлемая часть прогресса. Регулярные дни восстановления, достаточный сон и правильное увлажнение помогут организму адаптироваться и становиться сильнее», — добавили в сообщении.

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю.

Ранее врач рассказал, почему диетическая газировка не поможет похудеть.

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