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Эксперт раскрыл, сколько времени нужно уделять ходьбе, чтобы похудеть

Методист Антонов: чтобы похудеть, необходимо уделять ходьбе 60 минут в день
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Shutterstock/Alex Sipeta

Для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю. Об этом в интервью РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Он отметил, что ходьба со скоростью 5 км/ч сжигает примерно 240-300 калорий за час.

«Важно смешивать различную физическую активность, чтобы не только снизить вес, но и поддерживать интерес к занятиям. Это могут быть как длительные прогулки, так и короткие упражнения в течение дня. Вообще бег, плавание, велоспорт, танцы и даже занятия йогой — все это прекрасные варианты для сжигания калорий», — сказал эксперт.

Недавно ученые из Первой народной больницы Чанчжоу (Китай) установили, что интенсивная физическая активность, тренировки средней интенсивности, ходьба, езда на велосипеде и упражнения на укрепление мышц снижают риск развития эректильной дисфункции.

Специалисты отмечают, что наиболее важным является показатель комбинированной физической активности — сочетание кардионагрузок и силового тренинга в повседневной жизни.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе с помощью ходьбы.

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