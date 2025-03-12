Названы главные ошибки в питании россиян

Недостаточное потребление рыбы и морепродуктов является одной из самых главных проблем в питании россиян. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры статистики Государственного университета управления, кандидат экономических наук Татьяна Першина.

«Потребление рыбы в развитых странах в среднем достигает 30 кг в год, тогда как в России этот показатель ниже», — отметила она.

Диетолог, нутрициолог Вера Гаврилова, в свою очередь, добавила, что часть потребляемой рыбы поступает из консервированных или соленых продуктов, что увеличивает потребление соли. При этом в рационе россиян она присутствует и так в избытке — в среднем около 8 г при рекомендованных 5 г в день.

Еще одна проблема — малое количество свежих овощей и фруктов, отметили эксперты. Так, при норме в 600 г в день в России в среднем едят чуть более 200 г овощей и около 160 г фруктов. Кроме того, россияне употребляют недостаточное количество молочных продуктов.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что умение распознавать эмоциональные триггеры, которые приводят к чрезмерному употреблению пищи, поможет перестать переедать. Она посоветовала вести дневник питания, чтобы выявить паттерны пищевого поведения.

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