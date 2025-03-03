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Врач объяснила, как избежать упадка сил весной

Врач Бурнацкая: правильное питание и сон помогут избежать весеннего упадка сил
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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не допустить упадка сил весной, важно придерживаться режима сна и правильно питаться, употребляя достаточное количество овощей, фруктов и орехов. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Вообще, весной желательно пересмотреть рацион. В это время стоит увеличивать потребление свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами, особенно витамином C и антиоксидантами. Полезны такие продукты, как шпинат, капуста, яйца, рыба и бобовые», — отметила специалист.

Она также посоветовала употреблять больше продуктов, богатых витаминами D, E и группы B.

До этого Бурнацкая рассказала, как адаптировать режим сна под весну. По ее словам, следует ложиться и вставать в одно и то же время, а также ограничить использование смартфона перед ночным отдыхом.

Кроме того, врач порекомендовала регулярно заниматься спортом, пить больше жидкости, соблюдать разнообразие в питании и избегать стресса.

Ранее врач назвала причины головных болей в начале весны.

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