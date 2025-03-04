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Врач объяснила, как перестать переедать

Врач Крашкина: дневник питания поможет перестать переедать
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Depositphotos

Чтобы перестать переедать, необходимо научиться распознавать эмоциональные триггеры, которые приводят к чрезмерному употреблению пищи. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она посоветовала вести дневник питания, чтобы выявить паттерны пищевого поведения.

«Можно пробовать другие способы справляться с эмоциями, такие как спорт, хобби, медитация или занятия творчеством, которые могут приносить удовольствие и успокаивать нервы», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важно сформировать более осознанный подход к еде: следить за размером порций и строго следовать режиму питания, употребляя пищу в одно и то же время.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» Наталья Васильева до этого предупреждала, что переедание, потребление жирной и острой пищи могут нанести не меньший вред печени, чем алкоголь. По ее словам, при длительном переедании это приводит к развитию стеатоза (неалкогольная жировая болезнь печени), повышению уровня плохого холестерина в крови и заболеваниям сердца и сосудов.

Ранее россиянам рассказали, чем чревато переедание блинов на Масленицу.

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