Москвичей предупредили о похолодании на 8°C в выходные

В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Москве ожидается похолодание на 8°C. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Через Москву проходит холодный фронт, циклон [благодаря которому в Москве высокая температура] отходит на восток, и в тылу этого циклона начинают перемещаться воздушные массы с северо-запада. Поэтому резкое понижение температуры — сразу на 7-8°C», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что в субботу, 15 марта, ночью столбики термометров опустятся примерно до 0°C. Днем потеплеет до +3°C...+5°C. В Московской области ожидается от +2°C до +7°C. В воскресенье, 16 марта, по словам научного руководителя, ночью прогнозируется от -1°C до -6 градусов, а днем — +3°C...+5°C.

До этого Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Московском регионе ожидается до +18°C. Он отметил, что в настоящее время в центр европейской России поступает очень теплый воздух с юга. По его словам, из-за отсутствия снега он не охлаждается, что приводит к «невероятно высокой температуре».

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму».