В Госдуме хотят запретить экс-мигрантам получать льготное жилье для многодетных

Государственная дума рассмотрит запрет недавно получившим гражданство России мигрантам получать льготное жилье для многодетных семей. Об этом изданию URA.RU сообщил депутат Государственной Думы Михаил Матвеев.

«Я интересовался вопросом о возможном внесении федерального законопроекта, но, по информации, предоставленной юристами, это компетенция регионов. То есть каждый регион может установить свои критерии выдачи этих сертификатов. Если на федеральном уровне этот вопрос будет продвигаться через нормативный акт правительства, то считаю это правильным и обоснованным», — пояснил Матвеев.

Предлагается, что чтобы претендовать на материальную помощь, экс-мигранты должны будут прожить в России не менее 10 лет.

Одним из прецедентов для обсуждения этой проблемы стал скандал в Хабаровске, где около 20% получивших документы были выходцами из Средней Азии и Закавказья, в то время как доля русских и других коренных народов в населении города превышает 95%.

До этого в Мытищах мать семерых детей задержали за мошенничество при получении квартиры.