Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме хотят запретить экс-мигрантам получать льготное жилье для многодетных

Депутат Матвеев: ГД рассмотрит запрет экс-мигрантам получать жилье для многодетных
close
Shutterstock

Государственная дума рассмотрит запрет недавно получившим гражданство России мигрантам получать льготное жилье для многодетных семей. Об этом изданию URA.RU сообщил депутат Государственной Думы Михаил Матвеев.

«Я интересовался вопросом о возможном внесении федерального законопроекта, но, по информации, предоставленной юристами, это компетенция регионов. То есть каждый регион может установить свои критерии выдачи этих сертификатов. Если на федеральном уровне этот вопрос будет продвигаться через нормативный акт правительства, то считаю это правильным и обоснованным», — пояснил Матвеев.

Предлагается, что чтобы претендовать на материальную помощь, экс-мигранты должны будут прожить в России не менее 10 лет.

Одним из прецедентов для обсуждения этой проблемы стал скандал в Хабаровске, где около 20% получивших документы были выходцами из Средней Азии и Закавказья, в то время как доля русских и других коренных народов в населении города превышает 95%.

До этого в Мытищах мать семерых детей задержали за мошенничество при получении квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами