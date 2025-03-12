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Юрист Безделин рассказал о правилах сбора валежника в лесу

Юрист Безделин: сбор валежника возможен, если не нарушать правила
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Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Сбор валежника в лесах и лесополосах возможен и является разрешенной деятельностью, если не нарушать четко установленные правила. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались», — напомнил о штрафах Безделин.

Он добавил, что за особо крупный ущерб может грозить лишение свободы сроком до семи лет, а также штраф до 500 тысяч рублей. Тем не менее, как отметил юрист, валежник собирать возможно — важно помнить, что к этой категории древесного топлива относятся остатки стволов деревьев и сучьев, образовавшиеся естественным путем, а не в ходе лесозаготовки. При этом при сборе валежника необходимо четко установить, действительно ли дерево подходит под определение.

То есть, согласно ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, сухостойные, буреломные, спиленные лесозаготовителями, снеговальные деревья валежником не являются.

В ноябре 2024 года Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать.

Ранее россиянам разъяснили наказание за вырубку дров в лесу.

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