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Россиянам разъяснили наказание за рубку дров в лесу

Адвокат Рейзер предупредил о риске попасть за решетку за рубку дров в лесу

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РИА Новости

Сбор засохших на корню (сухостой) и поврежденных сильным ветром (бурелом) деревьев наказывается в России денежным штрафом и даже тюремным заключением. Об этом предупредил адвокат Илья Рейзер в беседе с агентством «Прайм».

«Можно брать лишь те деревья и их части, которые повалены естественным путем и уже начали мертветь», — пояснил правозащитник.

По его словам, за данное нарушение для физических лиц предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП со штрафом в 4-5 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит уголовная ответственность со штрафом в размере 100 — 500 тыс. рублей и лишением свободы на срок до семи лет.

Рейзер посоветовал внимательнее приглядываться к древесине и рубить лишь деревья с признаками естественного отмирания, без следов спила или рубки. При этом запрещено использовать большую спецтехнику, к примеру, тракторы. Бензопилой, ручной пилой и топором пользоваться не воспрещается, но только не на арендованных участках земли.

Ранее газета El Pais писала, что деревья стали жертвами ливанского кризиса. По информации издания, местные жители регулярно вырубают деревья, которым и так непросто расти в сухом климате страны.

Ранее сообщалось, как остановить расхищение леса.

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