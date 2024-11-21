Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума не стала законом закреплять определение валежника

РБК: Госдума отказалась законом закрепить определение валежника

close
Shutterstock/Lena_Sokolova

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать. Об этом сообщает РБК.

Депутаты предлагали прописать в Лесном кодексе, что валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, а также остатки «естественного отмирания» деревьев.

Принятие проекта позволило бы россиянам законно использовать упавшие деревья для сбора дров, используя инструменты. На данный момент собирать хворост можно лишь вручную.

При нарушении этих правил жителям регионов грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Весной в Удмуртии черного лесоруба отправили на принудительные работы и взыскали с него более 35 млн рублей. Согласно материалам суда, с 1 июня по 21 июля 2022 года мужчина вырубил деревья хвойных и лиственных пород объемом 836,33 куб. метров, а также похитил сухостойные деревья объемом 73,56 куб. метров.

Ранее россиянам разъяснили наказание за вырубку дров в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами