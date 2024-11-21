Госдума не стала законом закреплять определение валежника

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать. Об этом сообщает РБК.

Депутаты предлагали прописать в Лесном кодексе, что валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, а также остатки «естественного отмирания» деревьев.

Принятие проекта позволило бы россиянам законно использовать упавшие деревья для сбора дров, используя инструменты. На данный момент собирать хворост можно лишь вручную.

При нарушении этих правил жителям регионов грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Весной в Удмуртии черного лесоруба отправили на принудительные работы и взыскали с него более 35 млн рублей. Согласно материалам суда, с 1 июня по 21 июля 2022 года мужчина вырубил деревья хвойных и лиственных пород объемом 836,33 куб. метров, а также похитил сухостойные деревья объемом 73,56 куб. метров.

Ранее россиянам разъяснили наказание за вырубку дров в лесу.