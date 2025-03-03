Вильфанд рассказал об аномалиях в мартовской погоде в России

Весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде, на севере страны в первые дни марта установилось аномальное для этих мест тепло, на юге — экстремальные холода. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весна начинается с севера: в Карелии Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, даже в Архангельской области и Республике Коми уже с конца февраля температуры положительные. А вот на юге, в Краснодарском крае, Ставрополье холодина, температура на 8-10 градусов ниже нормы. В Ингушетии и Чеченской республике, в Ставрополье, в Краснодарском крае очень холодная погода, в Крыму аналогичная ситуация. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской области — тоже. В этом парадоксальность», — уточнил синоптик.

По его словам, подобные парадоксы будут происходить в марте и дальше. Аномальное тепло в начале весны ожидается в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Центрального федерального округа. Так, например, на Кольском полуострове, в Архангельской области, Карелии, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области, температура будет на два градуса выше климатических норм. В Москве и области средняя температура будет превышать норму примерно на один градус.

При этом в Астраханской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе мартовская температура будет на один градус ниже нормы. Аналогичный прогноз касается на Чукотки и в Магаданской области.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в Москве ожидают потепления до +8°C во вторую неделю марта. По словам Ильина, в неделю с 3 по 9 марта в Москве не будет морозов крепче -8...-7 °С.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю.