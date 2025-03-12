Поблизости от Кургана собираются снести памятник ветеранам ВОВ

В Белозерском округе под Курганом снесут монумент ветеранам войны из-за того, что обелиск в деревне Козлова уже не числится на учете в муниципальном реестре — в этой деревне больше нет населения. Об этом изданию Ura.ru заявил первый замглавы округа Юрий Стенников.

«В этом году остатки обелиска в деревне Козлова, где не осталось жителей, будут демонтированы. Плиты с фамилиями воинов были перенесены на мемориал в село Большой Камаган более 20 лет назад», — сообщил Стенников.

До того, как было принято решение демонтировать монумент героям войны, жители Белозерского района обращались к властям с просьбой отремонтировать памятник, который находился в очень плохом состоянии.

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