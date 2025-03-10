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Москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю

Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве дойдет до отметки 14°C
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Алексей Майшев/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вся неделя будет теплая. Но с примесью дождей. Они будут во вторник, в среду, в пятницу у нас усилится ветер. Но погода будет теплой — с температурой до 14 градусов выше нуля», — рассказал метеоролог.

Похолодание, по его словам, придет в выходные, а на следующей неделе ожидаются небольшие осадки в виде снега. Также синоптик предупредил о скачкообразных перепадах давления в ближайшие дни.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого рассказал, что метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала 8 марта температурный рекорд — воздух прогрелся до +10,1°C. Прежний рекорд удерживало 8 марта 2020 года, когда термометры показывали +8,6°C, уточнил он.

Ранее стало известно, что зима 2024-2025 оказалась второй по теплу в России за всю историю.

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