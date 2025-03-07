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Глава российского города подарил квартиры мигрантам и попытался скрыть это

Мэр Хабаровска выдал квартиры мигрантам и пытался скрыть это, удалив фотографии
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Depositphotos

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук удалил из своего канала часть фотографий к посту об улучшении жилищных условий молодых семей, проживающих в городе. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram-канале.

По информации издания, изначально в публикации от 4 марта на странице градоначальника о получении соцвыплат на приобретение квартиры, было больше фотографий. В том числе с якобы мигрантами, которым Кравчук также вручал свидетельства о праве на выплаты.

Как утверждают журналисты из издания «Блокнот», через некоторое время, после того, как снимки вызвали резонанс в соцсетях, градоначальник отредактировал пост, и фотографии с мигрантами пропали.

До этого в Мытищах мать семерых детей задержали за мошенничество при получении квартиры.

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