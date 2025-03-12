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В Госдуме вновь предложили увеличить пенсии за стаж более 30 лет

Слуцкий: ЛДПР будет продолжать добиваться увеличения пенсий за стаж более 30 лет
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Парламентарии от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) будут продолжать добиваться в Госдуме увеличения пенсий россиянам за стаж более 30 лет. Об этом РИА Новости заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик подчеркнул, что, несмотря на недавнее отклонение Госдумой законопроекта ЛДПР, фракция продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Введение доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех российских пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, является принципиальным вопросом для ЛДПР.

Слуцкий отметил, что предлагаемая прибавка хоть немного позволит обеспечить качественную жизнь россиянам.

19 февраля сообщалось, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить ее ежегодную индексацию.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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