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Прохожие спасли женщину с ребенком от нападения своры собак в Таганроге

В Таганроге прохожие криками разогнали собак и спасли женщину с ребенком

Прохожие спасли женщину с ребенком от нападения стаи собак в Таганроге, сообщает «Ёрш».

Инцидент произошел днем 28 февраля в парке «Дубки» в центре города. Стая бездомных собак окружила детскую площадку, на которой находились мать с дочерью. Девочка успела забраться на корабль и спряталась там, а женщина стала звать на помощь. Ее крики услышали случайные прохожие и прибежали на место.

«Я шел по Дзержинке, когда услышал крики из Дубков, и тут же побежал туда. Почти одновременно со мной прибежал другой мужчина. Женщина стояла возле лавочки, собаки окружили ее. Когда мы начали их отгонять, они стали кидаться на нас. Потом они побежали к кораблю, где пряталась девочка», — рассказал непосредственный участник событий Иван Анлим.

Ранее в Екатеринбурге мать закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама.

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