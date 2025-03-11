Мать убитой девушки из ЛНР назвала приговор разведчикам несправедливым

Татьяна Давронова, мать убитой в Луганской народной республике 22-летней Валентины Давроновой, выразила неудовлетворение приговором российским военнослужащим, признанным виновными в смерти ее дочери. Об этом сообщает «Лента.ру».

Давронова заявила о предвзятости судебного процесса и изменении прокурором статьи обвинения, в результате чего были исключены пункты, касающиеся похищения и надругательства над телом Валентины.

По словам женщины, судья в ходе заседания спросил Жамидулова и Дорожкина, готовы ли они отправиться в зону специальной военной операции, хотя знал, что потерпевшая сторона против этого.

«А те, конечно, готовы поехать несмотря на то, что их лишили званий и почестей, — сообщила она.

Вместо пожизненного заключения, старший лейтенант Айдын Жамидулов получил 18 лет лишения свободы, а рядовой Алексей Дорожкин – 12 лет. Согласно материалам дела, конфликт между военнослужащими и Валентиной Давроновой произошел 13 января 2023 года в одном из луганских кафе. В дальнейшем, по версии следствия, Жамидулов силой затолкал девушку в кузов автомобиля «КамАЗ», связал ей руки и увез в расположение части, где она была убита множественными ножевыми ранениями (более двадцати). Тело Валентины Давроновой было затем вывезено и уничтожено с помощью трех гранат Ф-1.

До этого убивший восьмилетнюю девочку участник СВО умер в СИЗО.

Ранее приехавший в отпуск участник СВО убил свою бывшую жену и выстрелил в ее нового мужа.