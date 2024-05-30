Убивший восьмилетнюю девочку участник СВО умер в СИЗО

Эвакуаторщик и бывший участник СВО Руслан Шингирей, признавшийся в убийстве второклассницы из станицы Ольгинской, скончался в СИЗО. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник.

Несколько источников рассказывают о разных причинах смерти мужчины. Есть две основные версии: по одной — мужчина покончил с собой. По второй — с ним расправились в СИЗО.

18 мая в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что правоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Аксайского района, которые работает водителем эвакуатора. Он признал вину в убийстве 8-летней девочки.

Позже знакомые обвиняемого рассказали, что он был контрактником и в 2022 году попал на спецоперацию. По словам женщины, живущей с Шингиреем по соседству, однажды он пропал, его искали. Она утверждает, что мужчина разорвал контракт.

Ранее дважды судимый за избиение до смерти экс-вагнеровец вернулся с СВО и снова убил человека.