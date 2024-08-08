Приехавший в отпуск участник СВО убил свою бывшую жену и выстрелил в ее нового мужа

В Свердловской области участник спецоперации приехал в отпуск и застрелил свою бывшую жену, сообщает издание E1.ru

Убийство женщины произошло 7 августа в Богдановиче. Пять дней назад она вновь вышла замуж, однако бывший супруг Татьяны Константин, который сейчас служит в зоне спецоперации, решил помешать ее семейному счастью. Он застрелил женщину у дома своей матери. Пенсионерка выбежала на улицу и увидела экс-невестку, лежащую в крови. Раненая скончалась до приезда скорой помощи.

Мать убийцы рассказала журналистам, что ее сын также выстрелил в лицо новому мужу погибшей, но тот выжил. По словам пенсионерки, Константин пошел на преступление из-за измены жены, которая «обещала его дождаться», но «внезапно вышла замуж». Известно, что брак убийцы и жертвы распался три года назад, у пары есть двое дочерей.

Вооруженный мужчина скрылся на машине, которую купил в конце июля. Сейчас в Богдановиче объявлен план «Перехват», стрелка разыскивают.

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