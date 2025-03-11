Стало известно, сколько человек обратились за помощью после атаки БПЛА в Раменском

Воробьев: в Раменском пять человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

В Раменском после падения обломков беспилотников за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась», — написал он.

Губернатор также сообщил, что повреждения получили семь квартир в ЖК и один частный дом.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Также Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.