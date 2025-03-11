Пострадавших при ударе по ТЦ в Курской области подростков перевели в Москву

Двоих пострадавших при ударе по ТЦ в Курской области подростков отвезли в Москву

Двое подростков, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области, направлены на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве», — написал Хинтштейн.

Он отдельно поблагодарил за это руководство Минздрава России.

В понедельник, 10 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ТЦ «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. По последней информации, четверо пострадавших попали в реанимацию. Известно также, что пятеро мирных жителей при ударе не выжили.

Ранее ПВО сбили несколько ракет над Курской областью.