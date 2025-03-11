Московским ветеранам в 2,6 раза повысят выплаты к юбилею Победы

В Москве к 80-летию Победы в среднем в 2,6 раза увеличат размер выплат ветеранам. Как объяснил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, новая сумма будет колебаться от 25 тысяч до 70 тысяч рублей, в зависимости от категории ветерана.

Матпомощь получат 28,5 тысячи жителей Москвы, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто служил в формированиях, не входивших в состав Красной армии, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», тружеников тыла, вдов военнослужащих, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и ряд других категорий населения.

27 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделило 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Выплаты получат около 332 тысяч человек, включая участников войны.

Ранее в России ввели выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами.