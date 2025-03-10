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В России ввели выплаты для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Участники боев в Донбассе с 2014 года получат выплаты до 6,5 млн рублей
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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Военные, участвовавшие в боях в Донбассе с 11 мая 2014 года и получившие травмы, которые привели к инвалидности, получат от 4,4 до 6,5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, инвалиды I группы получат 6 млн 54 тысячи 415 рублей, II группы — 5 млн 236 тысяч 250 рублей, III группы — 4 млн 418 тысяч 86 рублей.

Деньги предназначены для людей, которые воевали в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции, а также других формирований и органов республик Донбасса, и стали инвалидами.

10 марта этого года Путин учредил комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Также данным указом Путин назначил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина главой данной комиссии.

Уточняется, что данное решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».

В этот же день глава государства поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин поручил отдельно поддержать участников СВО в их предпринимательской деятельности.

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