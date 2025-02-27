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Кабмин направил 23 млрд рублей на выплаты ветеранам Великой Отечественной

Мишустин: Правительство выделило 23 млрд рублей на допвыплаты ветеранам ВОВ
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российское правительство выделило 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, пишет ТАСС.

Выплаты получат около 332 тысяч человек, включая участников войны, их вдов, блокадников Ленинграда, бывших малолетних узников фашизма, тружеников тыла и лиц, содержавшихся в концлагерях в годы войны. Мишустин подчеркнул, что эти средства предназначены для оказания адресной поддержки ветеранам.

«Никаких дополнительных заявлений им подавать не надо, министерства и ведомства сделают все самостоятельно», - подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны, тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, освободил родную землю от фашистской оккупации, является приоритетной задачей государства.

На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение для ветеранов и инвалидов Второй мировой войны в размере $10 тысяч в связи с 80-летием победы.

Ранее ветеран ВОВ стал волонтером в зоне СВО.

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