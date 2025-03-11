Четверо пострадавших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области находятся в реанимации

Хинштейн: четверо пострадавших при ударе ВСУ по ТЦ находятся в реанимации

Четверо пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области находятся в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в настоящий момент в больницах области находятся девять пострадавших от атаки ВСУ по ТЦ. Из них четверо находятся в реанимации, среди них — двое подростков.

Хинштейн добавил, что пострадавших подростков после операций готовят к отправке на реабилитацию в Москву.

10 марта обстрелу подвергся торговый центр «Добрыня» в слободе Белая Беловского района Курской области. Как сообщил Хинштейн, в результате атаки Вооруженных сил Украины девять человек получили ранения. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.