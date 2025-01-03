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Житель Курской области погиб при атаке украинского БПЛА

Хинштейн: житель Рыльского района Курской области погиб при атаке дрона ВСУ
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Антон Вергун/РИА Новости

В Рыльском районе Курской области произошел трагический инцидент: мужчина стал жертвой атаки беспилотника, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации политика, 63-летний житель деревни Обеста находился на дороге рядом со своим домом, когда на него напал БПЛА ВСУ. Врио губернатора выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Хинштейн также отметил, что нахождение в «серой зоне» курского приграничья, включая деревню Обеста, продолжает представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

Сегодня беженец из села Плехово Курской области рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины забрасывали подвалы с мирными жителями в курском приграничье гранатами. Его показания записали сотрудники Следственного комитета России.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение дня сбили несколько ракет над Курской областью.

Ранее Зеленский назвал верным решением вторжение в Курскую область.

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