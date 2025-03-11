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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по республике Крым.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

Несколько дней назад командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке третьей попытки взорвать Крымский мост. Он пояснил, что «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при таком отношении украинских военных к религии Православная церковь Украины «скоро обретет их мощи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 января на Крымском мосту в сторону полуострова вводили сплошной паспортный контроль в рамках антитеррористических мероприятий. Кроме того, в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост.

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