В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав: после атаки БПЛА в подмосковных стационарах остаются шесть человек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Его слова приводит РИА Новости.

«На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе один ребенок», — сообщил он.

По его словам, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

«Еще один — в тяжелом состоянии», — добавил Кузнецов.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.