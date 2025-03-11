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В высшей квалификационной комиссии судей Украины проводятся обыски

«Страна.ua»: обыск проходит в высшей квалификационной комиссии судей Украины
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ГБР Украины

Происходит обыск в высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

«В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР… По версии следствия, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные лица могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам», — говорится в сообщении.

Издание также упоминает, что следователи ранее имели временный доступ к документам по тестированию судей за 2021–2024 годы, но не смогли эти документы изъять. По данным источников «Страны», одним из участников расследования является заместитель главы ВККС Алексей Омельян.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что у двух граждан США на Украине прошли обыски без решения суда.

Ранее на Украине прошли обыски в офисах фармацевтических компаний.

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