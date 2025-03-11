Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Матвиенко: семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой действующей системы предоставления льготной семейной ипотеки, назвав ее неэффективной и требующей срочного пересмотра. Об этом пишет ТАСС.

На совещании по демографической и семейной политике при президенте РФ Матвиенко обратила внимание на диспропорции в распределении ипотечных кредитов: по ее данным, около 40% льготных ипотечных займов приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Она выразила обеспокоенность тем, что семьи из других регионов России лишены доступного жилищного обеспечения в рамках этой программы.

Матвиенко предложила изменить правила предоставления льготной ипотеки, ограничив ее выдачу только по месту регистрации граждан. По ее мнению, действующий порядок не способствует повышению рождаемости в стране, поскольку не обеспечивает справедливого распределения государственных средств, выделяемых на поддержку семей.

6 марта стало известно, что Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» к 25 марта должны разработать меры по расширению льготной семейной ипотеки для семей с одним несовершеннолетним ребенком.

Ранее эксперт заявил, что расширение семейной ипотеки поддержит застройщиков.