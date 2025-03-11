Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Матвиенко: семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой действующей системы предоставления льготной семейной ипотеки, назвав ее неэффективной и требующей срочного пересмотра. Об этом пишет ТАСС.

На совещании по демографической и семейной политике при президенте РФ Матвиенко обратила внимание на диспропорции в распределении ипотечных кредитов: по ее данным, около 40% льготных ипотечных займов приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Она выразила обеспокоенность тем, что семьи из других регионов России лишены доступного жилищного обеспечения в рамках этой программы.

Матвиенко предложила изменить правила предоставления льготной ипотеки, ограничив ее выдачу только по месту регистрации граждан. По ее мнению, действующий порядок не способствует повышению рождаемости в стране, поскольку не обеспечивает справедливого распределения государственных средств, выделяемых на поддержку семей.

6 марта стало известно, что Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» к 25 марта должны разработать меры по расширению льготной семейной ипотеки для семей с одним несовершеннолетним ребенком.

Ранее эксперт заявил, что расширение семейной ипотеки поддержит застройщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами