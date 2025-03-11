Жительницу российского региона обманули мошенники, предложившие заработать на маркетплейсе

Жительница Энгельса Саратовской области стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на маркетплейсе. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что неизвестный прислал ей сообщение в мессенджере и предложил выкупать товары и оценивать их за вознаграждение. Пострадавшая согласилась и выполнила несколько задач, за что ей перевели 1,5 тыс. рублей. После этого она выкупила еще четыре товара на сумму более 200 тыс. рублей, однако, их ей уже не вернули.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

6 марта сообщалось, что мошенники под видом работодателей обманули двух жителей Саратовской области. Так, 34-летний саратовец получил сообщение с рекламой работы на маркетплейсе, в котором предлагалось ставить «лайки» товарам и выкупать их с последующей компенсацией затрат и вознаграждением — в результате он потерял 143 тыс. рублей. Еще один случай произошел в Энгельсе, там 35-летняя жительница нашла вакансию «оператора поддержки мессенджера».

Ранее стало известно, что пенсионерка из Ржева отдала мошенникам 7 млн рублей, обманув банки.