Двое жителей Саратовской области стали жертвами мошенников-работодателей

Мошенники под видом работодателей обманули двух жителей Саратовской области. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Так, 34-летний саратовец получил сообщение с рекламой работы на маркетплейсе, в котором предлагалось ставить «лайки» товарам и выкупать их с последующей компенсацией затрат и вознаграждением. Мужчина согласился на это предложение, после чего ему назвали счет, на который нужно было присылать деньги «для выкупа товара». Аферисты перевели ему выплаты только за первые две покупки, в результате он потерял 143 тыс. рублей.

Еще один случай произошел в Энгельсе, там 35-летняя жительница нашла вакансию «оператора поддержки мессенджера».

«Женщина отреагировала, оставив заявку. Вскоре ей прислали сообщение со ссылкой на приложение, которое требовалось «установить для работы». Когда гражданка скачала программу, у нее со счета списали 14,4 тыс. рублей», — добавили в сообщении.

Жертвы аферистов обратились в полицию, по данным фактам возбудили дела о мошенничестве.

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук до этого заявил, что мошенники придумали новую схему кражи денег. Они предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день.

Ранее сообщалось, что в России принимают новые комплексные меры против мошенников.