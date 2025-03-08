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В аргентинской провинции пришлось эвакуировать людей из-за наводнения

Infobae: более 1,3 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Аргентине

Более 1,3 тыс. человек эвакуировали из-за вызванного дождями наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил портал Infobae со ссылкой на местные власти.

По данным портала, эвакуация проходила в городе Баия-Бланка. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу, 7 марта. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.

В феврале округ Лос-Анджелес в США снова столкнулся с природными катастрофами — после масштабных пожаров регион накрыли наводнения и оползни. По данным газет, причиной стали ливни.

В некоторых частях округа уровень воды поднялся до 120 см. По последним данным, пока пострадали центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Ранее в Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения.

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